本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈，和丈夫黃博健等人，因醫美診所吸金詐騙，捲款10億元潛逃海外，黃博健的父親、名醫黃立雄，日前聲稱遭到黑道討債，表示願回台接受調查，調查局已派員帶黃立雄、妻子黃林麗真返台調查，據了解，黃林麗真因其他投資借貸糾紛遭通緝，與診所吸金無關，3日清晨一下飛機將押解士林地檢署歸案

據了解，貴婦奈奈的婆婆黃林麗真，因涉及借貸以及金錢糾紛，曾獲台北地檢署處分不起訴，又被控欠錢涉及詐欺，她卻因屢傳未到，士林地檢署2019年遭發布通緝，時效至2036年8月，黃林麗真明日抵台，即刻由辦案人員押解歸案，並由檢察官依涉案程度決定是否聲押。

貴婦奈奈早年靠經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」成名，2011年她與男伴黃博健成立杏立博全醫美診所，生意一度蒸蒸日上，未料2018年11月突惡性倒閉，涉嫌捲款10億元潛逃加拿大。全案更涉及丈夫黃博健、公公黃立雄、黃健博小姑黃千芳等人，均牽涉詐欺罪。

貴婦奈奈與黃博健早在2018年11月30日飛往美國舊金山，檢方發布通緝，時效25年，至2043年止。