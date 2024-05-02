聯發科天璣旗艦SoC(系統單晶片)在旗艦手機市場強勁的市佔率擴張，尤其是大陸智慧機市場，加上較高的旗艦手機晶片平均單價帶動，聯發科預計2024年手機營收成長可高於mid-teens%(14-16%)，其中，旗艦手機晶片營收可望成長超過50%。

法人分析指出，聯發科天璣9300晶片組非蘋陣營手機市場市佔率20%，主攻vivo、小米、OPPO中系機種為主。聯發科的天璣9300晶片組可支援，AI處理器APU 790，以提升生成式人工智慧性能。在聯發科的Neuro Pilot平台之上，APU 790可以處理高達130億個AI大語言模型所需要的不同參數的LLM(大型語言模型)。開發者可以迅速構建多模態生成式人工智慧應用，為用戶提供文本、圖形和音頻服務，顯示此系列晶片組為AI手機之開端。

法人進一步表示，市場報告對於聯發科之天璣9300/9400系列晶片組，可能的AI機種滲透率為2000~4000萬支手機預估，若以一年智慧型手機出貨量非蘋陣營機種約10億隻機種，其中，高階機種比重20%估計，聯發科新的天璣9300/9400系列晶片組，初期滲透率達 10%~20%，預期聯發科之AI手機於2024年年營收佔比重介於15~20%之間，搭載AI晶片組之AI手機成為市場熱點。展望2024年，聯發科天璣9300/9400晶片組的AI computing、AI tablets開始量產，預計未來將有更多AI Computing、AI Tablets採用，未來也將進一步貢獻營收表現。