觀霧遊憩區大鹿林道東線5.2K、9.4K及15.1K坍方落石處，連續發生多次坍方及樹林倒伏，目前仍未開放人車通行。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

觀霧遊憩區大鹿林道東線5.2K、9.4K及15.1K坍方落石處，連續發生多次坍方，目前仍未開放人車通行。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

0403花蓮大地震發生後，餘震接連不斷，加上近期鋒風接續通過台灣，造成雪霸國家公園內多處坍方，包括觀霧大鹿林道東線多處坍方，雖經搶通，但因連續下雨，坍方處持續發生落石，雪管處提醒民眾，近期因地震及天雨造成地質不穩定，易釀意外，呼籲民眾近期內避免進入雪霸國家公園轄內山區活動。

雪管處表示，近期餘震不斷，加上鋒面影響，有較劇烈的天氣現象，雪管處呼籲民眾，近期非必要，請暫緩進入園區進行登山活動。其中，觀霧遊憩區大鹿林道東線5.2K、9.4K及15.1K坍方落石處，日前已連續發生多次坍方，5月1日中午雖已完成清理，但因午後山區雨勢加劇，5.2K處再次發生坍方致車輛無法通行，16K亦有大型倒木阻斷道路，雪管處已派員先將倒木排除。雪管處將視降雨狀況通知廠商進場搶通，目前山區仍有雨勢，且有零星落石可能，為安全考量，大鹿林道東線持續禁止自行車與其他車輛進入。開放自行車進入日期，雪管處將視搶修進度另行公告。

雪管處強調，目前已進入梅雨季，天氣較不穩定且常有短時強降雨，再次呼籲，山區道路邊坡易因天候偶有落石或坍方，前往旅遊前請密切注意天氣變化及最新路況，並請儘速通過風險路段，切勿逗留。