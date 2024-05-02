新竹市今天（2日）1名男子牽著2隻肥鵝，在北大路上逛大街，附近2名婦人出手逗弄肥鵝，肥鵝受到驚嚇掙脫跑到馬路上，民眾擔心影響用路人安全連忙報警，網友全程目擊並將影片上傳到臉書社團。警方表示，該名男子經常遛鵝造成交通混亂，將男子帶回派出所後，依《道路交通管理處罰條例》開罰。

有網友在臉書社團《新竹人新竹事》貼出影片及照片，畫面中1名婦人抓著1隻鵝，另名男子則喝斥「放開牠」，警方到場後詢問男飼主「怎麼沒有牽著鵝？放在路上亂跑很危險」，婦人也說會出車禍，男飼主則表示，「我會負責」。

警方表示，由於該飼主經常遛鵝造成交通混亂，且都選在人潮、車潮眾多鬧區，屢勸不聽，因此將該飼主及2隻鵝帶回派出所，依法開罰。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

影片一出引發網友討論，有網友說，之前也有看過該名男子帶鵝來城隍廟玩水，路人雖然好心但有點多事，但也有網友認為，萬一出車禍飼主是要怎麼負責？

據了解，這名男飼主今早牽著2隻鵝到新竹市北大路上散步，路途中遇到2名婦人，因看到鵝覺得可愛出手逗弄，沒想到鵝受到驚嚇掙脫牽繩跑到馬路上，路人見狀趕緊報警。警方到場後詢問事情原委，也擔心造成交通阻礙，開著巡邏車在2隻鵝後方維護交通。

警方表示，由於該飼主經常遛鵝造成交通混亂，且都選在人潮、車潮眾多鬧區，屢勸不聽，因此將該飼主及2隻鵝帶回派出所，並依《道路交通管理處罰條例》84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，處該飼主300元以上、600元以下罰鍰，以示警惕。至於是否違反動保法，已交由動保所認定。

新竹市動保所說明，民眾帶寵物外出時，如未善盡飼主照護責任致寵物發生車禍等意外傷害，除可能衍生交通事故之民法損害賠償及違反道交條例外，亦可依《動保法》第30-1條過失傷害或使動物遭受傷害，進行裁處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，呼籲民眾，帶寵物外出時仍應善盡飼主照護責任以避免意外發生。