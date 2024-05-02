受到美國科技股大跌，尤其AI股跌勢最重，間接突顯出台積電與台股陷入「窄基指數」的心理衝擊，台積電今天跌破月線支撐，台股加權指數今天也大跌逾百點，盤中最低來到20,237點大跌160點，暫時守住月線，表現相對台積電抗跌。

包括營建、造紙、觀光餐旅、汽車、貿易百貨、水泥、鋼鐵等傳產股各擁兩岸紅利、災後重建、大都更時代等題材帶動股價大漲，抵銷了台積電大跌拖累指數的利空。