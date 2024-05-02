受到美國科技股大跌，尤其AI股跌勢最重，間接突顯出台積電與台股陷入「窄基指數」的心理衝擊，台積電今天跌破月線支撐，台股加權指數今天也大跌逾百點，盤中最低來到20,237點大跌160點，暫時守住月線，表現相對台積電抗跌。
包括營建、造紙、觀光餐旅、汽車、貿易百貨、水泥、鋼鐵等傳產股各擁兩岸紅利、災後重建、大都更時代等題材帶動股價大漲，抵銷了台積電大跌拖累指數的利空。
美國聯準會（Fed）6月降息無望，美股科技股大跌，費城半導體指數昨（1）日重挫3.54％，超微（AMD）及輝達（NVIDIA）AI指標股均大跌，台積電ADR昨天股價也跌1.75％，台股今天開盤後，台積電（2330）賣壓湧現、跌破月線，最低來到775元跌15元。
受到美國科技股大跌，尤其AI股跌勢最重，間接突顯出台積電與台股陷入「窄基指數」的心理衝擊，台積電今天跌破月線支撐，台股加權指數今天也大跌逾百點，盤中最低來到20,237點大跌160點，暫時守住月線，表現相對台積電抗跌。
包括營建、造紙、觀光餐旅、汽車、貿易百貨、水泥、鋼鐵等傳產股各擁兩岸紅利、災後重建、大都更時代等題材帶動股價大漲，抵銷了台積電大跌拖累指數的利空。
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