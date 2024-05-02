高雄一名曾姓男子生性多疑，懷疑林姓太太在外偷腥，竟特地在林女及林父機車上，安裝GPS定位裝置，要監控林女行蹤。某天林母騎機車在外出車禍，送修時竟在龍頭發現衛星定位裝置，林女得知嚇得報警處理。高雄地檢署偵結，今依妨害秘密罪嫌將曾男起訴。

曾男、林女婚後感情不睦分居，曾男懷疑林女在外有隱情，去年2月私自在林女、林父機車上安裝衛星定位系統，隨時掌握林女行蹤。

去年3月某日，林女母親騎著先生的機車出門，途中不慎摔車，事後牽機車送修檢查時，師傅告知林母車上疑似被裝了一具衛星定位裝置。過沒幾天，林女騎車時發現曾男一路尾隨，嚇得跑到派出所求助。幾天後林女下班返家，曾男突然在半路攔截她，讓她覺得實在太詭異。

林女回想，最近曾男不時傳訊問她「妳現在是不是在哪裡？妳真的沒有出現在那裡？還是要我直接過去？」驚覺不妙，回家後告訴父親，林父把曾男找來問個清楚，曾男才坦承透過GoogleＭap掌握林女行蹤。

一個禮拜後，林女在好友店面聊天，發現曾男故意路過，林女好友提醒她快到機車行檢查車子，果不其然在車上找到一顆不明黑盒子，立刻請師傅拆了它。

事隔一個月，林女要去好友家聊天，人在剛到，林女兩位好友就收到曾男傳Line詢問「她到了沒？」，林女嚇得又跑去檢查機車，在腳踏墊下方找到另一組衛星定位裝置。

林女不堪曾男是控制狂，直接報警處理。曾男坦承確實在機車內安裝衛星定位裝置，但那是早年兩人交往時，林女用來定位他行蹤用的。車行師傅證稱，曾男確實曾委託他協助裝設GPS定位，但他曾經勸告曾男，裝這種東西不好，沒有意義，但曾男不聽。

檢方綜合事證，認定曾男在林女機車上裝設衛星定位裝置，竊錄林女行蹤，今偵結依妨害秘密罪嫌將曾男起訴。