許多年長者或退休人員成為詐騙集團鎖定目標，苗栗縣警局為防制銀髮族遭詐騙案件持續發生，結合縣府社會處組成跨局處防詐宣導團，前往苗栗縣社區關懷據點實施反詐宣導，希望將宣導訊息傳播至各關懷照顧據點，透過點、線、面方式，全面提升各社區年長者防詐意識。

慈濟基金會在苗栗市設立慈濟苗栗園區，不僅興建社福大樓、防災中心提供防災體驗，並以社會福利專區構想推展慈善、醫療、教育、人文4大志業，更設立長照服務據點，照顧1000件個案，提供居家及日間照顧服務。

苗栗縣政府防詐宣導團日前到苗栗縣慈濟園區，向長者分析縣內銀髮族較易遭詐騙手法，並提供實際詐欺案例分享，讓參與民眾可以輕鬆識破詐騙集團常用話術，並將防詐小撇步「一聽、二掛、三查證」的概念融入有獎徵答，讓參與民眾能留下更深刻印象，根植防詐觀念。

苗栗縣警局長陳世煌提醒，許多長者辛苦一輩子，累積不少積蓄，特別是獨居長者，未能適時向周遭親友商量討論，因此成為詐騙集團眼中的肥羊，導致其退休養老金一夕之間都不見，呼籲民眾在瀏覽網路訊息或接到電話時，務必保持冷靜不要輕易相信，更應避免將自身財務交付陌生人，如有疑慮自己是否遇到詐騙，可以撥打反詐騙專線165或撥打110報案電話查證。