央視報導，巴勒斯坦極端組織哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）當地時間5月1日對媒體表示，如果以色列進攻迦薩南部城市拉法，哈瑪斯將停止目前與以色列的所有間接談判。

哈姆丹說，以色列威脅進攻拉法是談判中的「敲詐」手段，哈瑪斯的軍事力量有能力抵抗以色列對拉法的軍事行動。

以色列總理尼坦雅胡4月30日曾表示，無論以色列與哈瑪斯是否達成停火協議，以軍都將攻打拉法。

路透報導，美國國務卿布林肯當地時間1日和尼坦雅胡在耶路撒冷舉行了兩個半小時的會晤。布林肯表示，他尚未看到以色列對拉法進攻計劃中保護平民的部分，如果沒有有效的計畫來確保平民不受傷害，美國不能也不會支持在拉法進行的重大軍事行動，還有其他方法，而且我們認為更好的方法，可以應對哈瑪斯持續的挑戰，不需要在拉法採取重大軍事行動。

美國之音報導，尼坦雅胡告訴布林肯，他不會接受將結束迦薩戰爭，作為任何（交換）人質協議的一部分，並且無論停火協議達成與否，都會對拉法市進行計劃中的軍事行動。

以色列政府發言人也表示，以色列仍決心摧毀哈瑪斯剩餘的戰鬥部隊。我們致力於拔除拉法內，五個哈瑪斯營中的四個營，我們正在與布林肯分享我們的計畫。