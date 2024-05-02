環境部環境管理署2日表示，查獲台南市仁德區某膠帶工廠排放未妥善處理的廢氣，最重可罰2000萬元罰鍰，情節重大還可要求停工，此外，該工廠短報空汙費初估達1238萬餘元，將追繳短報空汙費及不法所得，申報不實已涉犯刑責，由台南市調查處移送台南地檢署偵辦。

環境管理署表示，先前與法務部調查局台南市調查處及台南市環境保護局稽查，發現台南市仁德區某膠帶工廠私自裝設繞流排放裝置，蓄意調整廢氣流向，繞過空氣污染防制設備排放，稽查人員進場時，該工廠人員手動關閉繞流排放裝置，逃避檢查，另也發現該工廠廢氣蒐集系統多處滲漏揮發性有機汙染物。

環境管理署表示，該工廠未依規定妥善操作空氣汙染防制設備，依違反《空氣污染防制法》可處罰10萬元至2000萬元以下罰鍰，情節重大則可令其停工或停業。

此外，環境管理署表示，比對申報資料與購買紀錄，發現該公司有機溶劑使用量短報、漏報，短報的空汙費初估達1238萬餘元，將依法追繳短報的空汙費及不法利益。

環境管理署表示，該公司申報不實或在業務上作成的文書是虛偽記載，涉犯《空氣污染防制法》可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元至500萬元罰金，初步調查，該公司有4人涉犯刑責，由台南市調查處移送台南地檢署偵辦中。