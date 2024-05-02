金曲樂團麋先生全新創作專輯《都是浪漫害的》推出後首首歌曲MV點閱破百萬，日前受同門好兄弟宇宙人邀請，踏上台北小巨蛋擔任《α：回到未來》20週年演唱會驚喜嘉賓，也是他們暌違10年再登小巨蛋舞台，麋先生表示：「能夠參與好兄弟的演唱會真的很感動，這10年唱過各式各樣的場地，趁著這次機會去場勘，覺得在小巨蛋辦演唱會是一件了不起的里程碑，希望有機會攻蛋與歌迷同樂。」似透露將在小巨蛋舉辦演唱會，令歌迷相當期待。

麋先生聊起此次擔任嘉賓獻唱，面對1萬宙友非常興奮，「以往演唱會前大家都很緊張，會看到逸凡在休息室拿鼓棒敲桌練鼓，吉他手小B會瘋狂走來走去緩解緊張，但這一次大家都當作去朋友家作客，以享受的心情去表演」，笑說唯一緊張的可能是貝斯手以諾，因為他要跟曾經的貝斯老師方Q一起飆琴，師徒合體備感壓力。

麋先生新專輯《都是浪漫害的》推出獲好評。（相信音樂提供）

麋先生也表示這次與宇宙人練團收穫良多，「宇宙人練團非常精實，阿奎會先擬定練團時程表，只要照著這個『工作計畫』走，從小細節到大環節，都能掌握得很精準」；也因爲這樣的練團節奏，讓宇宙人在演出前能準備的很充分，以放鬆的心情來表演。麋先生笑說：「不愧是功課很好的樂團，有做課程表」。宇宙人小玉也在旁推薦，「若麋先生之後要辦小巨蛋演唱會，歡迎找阿奎詢問練團獨家秘笈」。

麋先生去年推出《都是浪漫害的》蘊含了十年來積累的能量，曾獲第 25 屆金曲獎「最佳樂團」的他們，頻頻被網友敲碗期盼再鑲金，被問到今年金曲獎將至，是否會緊張？麋先生表示：「不會緊張，因為我們盡力做出我們心中最棒的專輯與音樂，不管有沒有入圍，都很謝謝大家的支持。」