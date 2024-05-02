台電史上最大規模開發「台電南港都更案」預計6月啟動招商，基地位於南港市民大道八段及向陽路口，面積廣達3.06公頃（約9,245坪）。台電表示，透過權利變換，更新後總體樓地板面積估逾5萬坪，台電將分回產權獨立商業大樓出租收益；合作開發者分回可規劃商場、辦公或住宅產品，市值上看500億元。

繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，台電持續推動土地資產活化，再釋出過去為電力修護基地、位於台北流行音樂中心旁的南港土地，由台電主導推動公辦都市更新案，面積達3.06公頃（約9,245坪）。台電表示，產權單純且基地方整，是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模，全案更新後效益上看500億元，預計6月正式公告招商、明年Q1簽約。

台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近2年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

台電說明，土地包含南港段四小段474-1地號等12筆，使用分區為特定商業區（十一）（建蔽率55％、容積率235％），土地權屬99.9％以上為台電所有，剩餘為台北市有地，過去為電力修護基地，配合台北東區門戶都更計畫於2021年搬遷進駐桃園林口新廠。

台電表示，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益；合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。本次都更亦要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業，將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

台電2日舉行電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新招商說明會，由台電副總經理王振勇及委託顧問公司說明招商內容，包含國家住宅及都市更新中心副執行長柯茂榮、台北市都市更新處總工程司詹育齊與各大建設、壽險與開發公司等超過20個企業單位與會。