消息人士透露，聯邦貿易委員會（FTC）即將提出雪菲爾德曾涉及與石油輸出國家組織（OPEC）成員共謀拉抬油價行動的看法。據悉，FTC發現雪菲爾德向OPEC代表傳送數百則訊息。內容包括關於市場動態的討論，例如定價和生產情況。

知情人士指出，埃克森美孚則未面臨不當行為的指控。

雪菲爾德自去年12月31日從Pioneer執行長職位退休，但持續擔綱董事，待埃克森美孚收購Pioneer完成後，雪菲爾德原訂擔任埃克森董事。