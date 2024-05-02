消息人士透露，聯邦貿易委員會（FTC）即將提出雪菲爾德曾涉及與石油輸出國家組織（OPEC）成員共謀拉抬油價行動的看法。據悉，FTC發現雪菲爾德向OPEC代表傳送數百則訊息。內容包括關於市場動態的討論，例如定價和生產情況。
知情人士指出，埃克森美孚則未面臨不當行為的指控。
雪菲爾德自去年12月31日從Pioneer執行長職位退休，但持續擔綱董事，待埃克森美孚收購Pioneer完成後，雪菲爾德原訂擔任埃克森董事。
華爾街日報1日引述知情人士說法指出，美國石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）即將完成600億美元收購Pioneer Natural Resources的交易，原因在於該公司已與反壟斷執法機構達成協議，就是Pioneer前執行長雪菲爾德（Scott Sheffield）不得加入董事會作為條件。
消息人士透露，聯邦貿易委員會（FTC）即將提出雪菲爾德曾涉及與石油輸出國家組織（OPEC）成員共謀拉抬油價行動的看法。據悉，FTC發現雪菲爾德向OPEC代表傳送數百則訊息。內容包括關於市場動態的討論，例如定價和生產情況。
知情人士指出，埃克森美孚則未面臨不當行為的指控。
雪菲爾德自去年12月31日從Pioneer執行長職位退休，但持續擔綱董事，待埃克森美孚收購Pioneer完成後，雪菲爾德原訂擔任埃克森董事。
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