包括巨大（9921）、桂盟（5306）、明係（6804）、利奇（1517）、日馳（1526）等個股，目前股價均呈現下滑。

全球自行車零件龍頭製造商Shimano今年第一季財報優於預期，市場關注的庫存水位，則已連續第三個季度下滑。

值得一提的是，大陸在高階公路車熱銷帶動下，大陸自行車市場需求依舊穩健。投顧業者指出，由於大陸市場毛利率較高，當地需求暢旺，有利於台灣自行車產業的獲利展望，持續看多自行車雙雄巨大、美利達的未來展望。

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