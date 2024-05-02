美銀證券針對自行車大廠-美利達（9914）提出，評價已經滿足，且去庫存進度浮現不確定性，將投資評等由「買進」降評為「劣於大盤」。美利達2日開盤、股價瞬間跳水大跌逾4％、最低來到225元，連帶影響了自行車組群的股價表現！