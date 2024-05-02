隨著母親節將至，築間（7723）餐飲集團旗下5品牌「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「繪馬別邸」、「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」，聯手推出母親節寵愛媽媽活動，除可享用餐88折優惠之外，還有機會獲得母親節限定甜點等優惠活動。

「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「繪馬別邸」、「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」聯手推出， 凡於5月3日~5月19日每日17：00前，帶著媽媽且符合3人(含)以上至全台各分店內用餐即享88折優惠。

此外，「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」及「繪馬別邸」3大品牌於5月12日母親節當天，聯手推出母親節限定活動，當天於全台各分店內用餐加碼贈送母親節限定甜點「切片乳酪塔」乙份，陪你一起度過歡樂又溫馨的母親節。

母親節討好媽媽，除了吃大餐外特別推出「有點愛媽咪」會員點數加碼送！即日起至5月12日到築間旗下品牌用餐，如築間幸福鍋物、燒肉Smile、築間酸菜魚、朴庶美食公社的朴庶韓國烤肉、朴庶韓國豆腐鍋，皆可享會員點數加碼50％回饋，點數可至築間餐飲集團全品牌兌換商品，讓集團成為節慶聚餐的最佳助攻，用美食牽起同行人的最佳時光。