大陸央視2日報導，5月1日2時10分許，廣東梅州市梅大高速茶陽路段發生坍方災害。截至2日6時，災害已造成36人死亡、30人受傷。災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，廣東梅大高速茶陽路段發生坍方災害，造成重大人員傷亡。要全力做好現場救援、傷患救治，妥善做好善後處置等工作。

習近平表示，要抓緊搶修受損道路，盡快恢復交通秩序。當前正值五一假期，群眾出行增多，人員流動量大，部分地區還將出現大範圍降雨和強對流天氣，各類事故災害易發多發。各地區和有關部門要堅持底線思維，壓實工作責任，加強監測預警，完善應急預案，及時排查處置重點地區和關鍵領域風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強作出批示，要全力搶救受傷人員，細緻做好善後工作，千方百計搜救被困人員，嚴防次生風險。當前正值五一假期群眾旅遊出行高峰，部分地方還將出現大範圍降雨。各地各有關部門要進一步強化安全責任落實，重點排查道路、景區以及公共設施等因長時間降雨引發的風險隱患，切實落實安全管理措施，全力防範各類事故災害發生。

根據習近平指示和李強要求，大陸應急管理部、交通運輸部等部門派出工作組趕赴現場指導救援工作。廣東省委、省政府主要負責人趕赴現場實地指揮一線應急處置工作，廣東省、梅州市成立現場指揮部和多個工作組，全力做好現場搜救、傷患救治、交通疏導和善後處置等工作。目前，有關工作正在進行中。