金門地區近日因濃霧、雷雨等惡劣天氣，海空交通大亂影響上千旅客行程，昨（1）日更有滯留2天的旅客大鬧尚義機場，吵著要「加班機」回家。今（2）日天氣晴朗，班機正常起降，候補櫃檯前的旅客已寥寥無幾，一早往台北班機甚至還出現「尚有空位」，滯留旅客已陸續消化完畢。

不過根據金門氣象站資料指出，本週的天氣重點依然是霧跟雨，明（3）日仍有些零星降雨的機會，但雨量不多，最主要的降雨還是會發生在週日（5日），當天受到鋒面通過影響，雨勢會比較明顯，低窪地區請事先做好疏濬工作。

氣象站表示，鋒面過後，下週的天氣環境就會以南風為主。雖然南風來了，但因為氣溫也上升了，空氣中的水氣要達到飽和的難度也將稍微拉高，所以容易起霧的時段就不像4月這樣全天都起霧，感受上會是入夜到隔天清晨能見度下降，因此對於航班的影響就會比較小，週一至週三（6至8日）就是如此，不過仍提醒，航班越靠近中午的時段，被影響的機會就越小。

氣象站也呼籲，隨著溫度開始上升，加上最近雨水相當多，蚊蟲孳生的狀況也要請大家多留意，易積水的容器必須要定期清理，以防止登革熱的傳播。