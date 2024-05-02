基隆一名靠資源回收維生的劉姓男子，在中正區一處志工據點外的紙箱堆中，發現吳男暫放在回收紙箱一帶的塑膠袋，內有約500元的即期零食，認定是過期丟棄的便拿走，遭控竊盜罪。法官勘驗監視器畫面，只見劉男先翻找紙箱，拿出塑膠袋內零食查看才拿走；劉男表示看到零食已過期，認為是人家丟棄的才拿走，否認竊盜。法院認定，劉男誤認零食是他人丟棄有理由，判決無罪。全案可上訴。

檢方表示，劉男去年6月8日傍晚沿路拾取回收物品，行經義二路一處志工服務處時，拿走吳男放在機車旁的紙箱上塑膠袋，內裝有市價共約500元的28包日本進口餅乾、3瓶提神飲料及其他零食，認定劉男涉犯竊盜罪，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

劉男在偵訊、法官審理時均否認竊盜，指稱平日靠撿回收物維生。該志工服務處角落常會擺一些紙箱或垃圾，他曾有問過志工可不可以撿走，回說放門口的空箱或是垃圾都可以撿走帶回家，而有時紙箱內有時會有書或其他東西，志工也同意其他經過的人撿走。

劉男說，案發時經過當地，看到紙箱上有個塑膠袋，塑膠袋裡有餅乾，標示有效期限是寫「MAY」，也就是去年5月，已經過期了。紙箱旁還有個大垃圾袋，他才會認為是有人丟棄過期的零食，覺得可惜才帶回家，並不是有意要偷別人的餅乾。

吳男則表示，劉男拿走的零食是他當天買的即期品，當時因要去志工服務處義賣店幫小孩買東西，因為機車腳踏板放不下，才先放在機車旁的紙箱上，他也有注意到旁邊有堆一些雜物、紙箱，壓扁的紙箱堆很高。

基隆地方法院法官當庭勘驗監視器畫面，只見吳男案發當日下午5點21分停放機車後，把塑膠袋放在紙箱上並走進店內，附近另有多個紙箱。

而劉男5點26分推著藍色推車出現，彎腰翻找及查看紙箱，並從塑膠袋內取出物品查看，再提起塑膠袋放在地上，繼續查看袋內物品後，又繼續翻找查看其他紙箱內物品，最終在5點28分把塑膠袋放在推車推走離去。

法官表示，該處紙箱、塑膠袋任意堆疊地上，自難排除劉男誤認零食為是他人不要的東西。劉男到場先翻找查看紙箱，看到吳男放的塑膠袋後，又翻找其他紙箱內容物，但並未查看騎樓擺設的義賣商品，也未檢視吳男的機車，與辯詞相符。

法官認定，因該處紙箱堆疊棄置，遭留難誤認本案零食連同廢棄紙箱，均為該志工服務處棄置，提供拾荒者經過自行取走，亦符常情。因指控劉男有竊取零食犯意有疑點，依罪證有疑、利於被告證據法則，判決劉男無罪。