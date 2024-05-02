苗栗縣警察局日前查獲泰籍跨性別性工作者逾期滯台，經衛生單位採檢送驗後，發現該名性工作者感染愛滋病毒，縣府衛生局呼籲近期與性工作者發生無套性行為尋芳客，應主動接受愛滋篩檢，另有不安全性行為者、感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等)、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

衛生局長楊文志指出，衛生局局及18鄉鎮市衛生所、衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院皆有提供準確、注重隱私且免費的匿名愛滋篩檢服務，若對自身健康狀況有疑義者，可致電前述機關或院所預約愛滋篩檢服務，也可至衛生福利部疾病管制署網站查詢各地的匿名篩檢點就近進行篩檢。

若篩檢結果呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介至愛滋病指定醫院就醫，過程絕對保密並維護患者隱私，毋須擔心病情曝光，且感染者只要穩定服藥，控制體內病毒量達測不到，幾乎不會透過性行為傳播，健康狀況亦可與常人無異。

民眾如有相關疑問，可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打24小時免付費防疫專線1922、苗栗縣政府衛生局疾病管制科037-558108或18鄉鎮市衛生所詢問。