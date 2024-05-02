行政院今通過主計總處「113 年度中央政府總預算追加預算案」，追加歲出1000億元，補助台電虧損。台電指出，經過4月電價調整11％，將增加630億元，再加上1000億元，且考慮今年燃料有回跌，預估今年虧損可以縮小到100億左右。

台電副總王振勇說，台電虧損減少1000億元，按照今年初步預算，若沒有補助、電價調漲，台電估計虧損2100多億元，經過4月電價調整11％，將增加630億元，再加上1000億元，且考慮今年燃料有回跌，預估今年虧損可以縮小到100億左右。

財政部次長阮清華說，台電1000億補助，部分適用歲計剩餘支應，另一部分適用舉債處理，但是112年度決算預計7月份確定，預估那筆金額超過1500億元，若112年度剩餘可以使用，將來債務不會增加。

至於行政院將挪用的歲計賸餘補助台電，剩餘賸餘未來是否用於撥補勞健保？主計總處指出，歲計剩餘還有500多億，剩下的金額是為了明年度預算籌編空留，沒有限定項目，這是統籌運用的財源。

至於核一室外乾貯場核定進度為何？王振勇補充，台電發言人會下午說明。