台電公司規劃在台中電廠新設燃氣機組及天然氣儲槽，國民黨今召開記者會，強調台中火力發電廠的碳排放位居全球第一，是世界第一髒燃煤電廠！但台電還規劃在台中港增建四部燃氣儲存槽；要求「要增氣，就要先減煤」，先承諾拆掉燃煤機組，中部人不是台電或民進黨政府的空氣清淨機，更不願成為錯誤政策的犧牲者。

國民黨立委羅廷瑋指出，台電還說台中要再建四部燃氣機組及儲存槽，煤碳是最骯髒的化石燃料，政府卻讓中火繼續燒煤。他強調，根據資料顯示，全球8545家化石燃料電廠中，台中的中火於2022年的溫室效應排放量是最高的，其他國家化石燃料電廠不斷地減煤，但中火卻是落後的。

羅廷瑋呼籲，政府應該重視中部五縣市國人的健康，不要一昧地在台中不斷再增加火力發電廠，我們支持燃氣換燃煤，但全部都加在台中，公平嗎？他呼籲，應該要響應盧秀燕所說，要燃氣換燃煤，燃煤一定要廢除，才可以換燃氣。

國民黨立委黃健豪表示，，台中不是全世界第一大城市，台灣不是全世界第一大國家，台灣與台中的用電量也不是全球第一名，卻擁有全世界8000多個火力電廠中，碳排量第一名的電廠，真的是標標準準的台灣「Number One」。

黃健豪呼籲，民進黨政府應該懸崖勒馬，不應繼續將所有發電的能源壓在燃氣、燃煤。他也強調，台中可以接受燃氣換燃煤，但前提是「要增氣，就要先減煤」，先承諾拆掉燃煤機組，中部人不是台電或民進黨政府的空氣清淨機，民進黨政府應該檢討現行能源政策，不要再讓台中火力發電廠繼續連霸、蟬聯全世界火力發電碳排第一的電廠。

「前途茫茫的能源政策」，副發言人鄧凱勛提出三問，要求賴清德清楚交代：一、賴清德敢不敢保證，接下來這四年台灣不會發生大規模停電？二、綠智庫副董童子賢都公開支持核能，請問未來台灣的能源配比到底是什麼？2025非核家園會不會跳票？三、贊成台電無止盡的把中部人的肺，當成錯誤政策的提款機嗎？