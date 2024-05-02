在陸美對立的背景下，經由東南亞的供應鏈備受關注，根據日經中文網報導，在貨櫃貨物吞吐量方面，馬來西亞巴生港已躍升成東南亞第2，僅次於新加坡。

報導指出，巴生港是馬來西亞最大港口，目前在貨櫃貨物吞吐量方面，巴生港位居東南亞第2，僅次於新加坡，是全球排名第13位的大型港口，除了來自周邊地區的貨物之外，還具備轉運來往於東亞、歐洲、中東的貨物的樞紐港功能。

值得關注的是，新加坡、馬來西亞、泰國三國將展開港口的擴建競爭，其中新加坡為了守住東南亞最大港口的地位，正在推進大規模港口建設，引進最先進設備的大士港（Tuas Port）已於2022年部分開港。

馬來西亞計劃在巴生港西南部的凱里島建設新港，於2025～2055年推進開發，丹戎帕拉帕斯港目前是馬來西亞第2大貨運港口，也將推進擴建計劃。

泰國政府則提出陸橋構想，將在馬來半島的印度洋和太平洋一側分別建設港口，通過鐵路把上岸的貨物運輸到對面的港口。