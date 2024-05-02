ESG環境永續成為全球顯學，尤其「空氣品質」更具備跨指標意義，不論在環境面向、公司治理及風險管理上，空氣品質的好壞，都成為企業落實永續、健康職場以及場域安全的重要指標項目之一。宜鼎憑藉自身在邊緣運算與軟硬體整合的研發技術能力，以及旗下維新應用科技(Sysinno)於空氣品質管理的多年專業，攜手打造高規格工業等級「iCAP Air空氣品質管理解決方案」。iCAP Air透過維新應用科技「iAeris7空氣品質偵測器」，於終端應用場域提供高規格工業等級精準偵測，不論溫度、濕度、細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒(PM10)、二氧化碳(CO2)及甲醛等總揮發性有機化合物(TVOC)都能精準掌握，亦可客製偵測二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氨氣等各式空氣因子。

此外，「空品伺服器」亦為iCAP Air解決方案之一大亮點；藉由其強大的運算效能，滿足數據管理與多達100台空品偵測裝置的大規模、跨場域布建需求。而針對蒐集而來的空品資料，則能進一步藉由雲端管理介面，幫助企業透過APP或網頁瀏覽器即時掌握空氣品質狀態，滿足自主監控與即時自動告警需求，並由AI智慧生成管理分析報告；更能進一步透過排風設備控制器，雲端操控企業既有排風設備，無論設定自動排程，或是針對即時空品數據變化自行定義啟動條件，都能藉由智慧物聯使該場域維持最佳空品狀態。

iCAP Air具備「智慧整合、精準偵測、隨插即用」三大優勢，讓資料自主驅動決策，達成即時偵測、即時優化的空品管理目標；尤其適合中、大型場所，或者人多、密閉的應用場域，如醫療機構、智慧製造工廠、公共運輸場站、室內停車場、百貨商場等應用情境，為其提供高精準度、高整合性的空品管理方案。