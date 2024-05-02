「人類最高級情操是幽默感，其次是浪漫。」「一個人躲風躲雨，兩個人風雨無阻，一群人追逐風雨。」台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘近來著書《一個人的活法》，將於5月18日晚間7點在高雄承風書店舉辦新書分享會，透過分享，鼓舞更多人把人生過得「有趣」。

資深媒體人鄭家鐘擁有台大經濟所碩士學歷，曾任《工商時報》社長兼總編輯、《中國時報》業務總經理、中時網路科技公司董事長、中視總經理、中天電視董事長，從媒體轉戰藝術文化領域，近來著書《一個人的活法》，期許在生活中找到自己的能量，並向外擴大。

5月18日新書發表會由承億酒店總經理戴淑玲擔任與談人，由前亞太會館總經理謝美慶主持。戴淑玲在創作《找樂子經營學》一書中，許多看法都是人生金句，這本書也啟發鄭家鐘董事長，要把人生過得「有趣」，因為，真正「有趣」的人，才能無往不利。

一個是分享如何找樂子、一個分享一個人活法，該如何把人生過得「有趣」？該怎麼樣「找樂子」？5月18日當天會迸出什麼火花呢？歡迎大家前往聆賞鄭家鐘與戴淑玲的精采分享。