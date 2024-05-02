行政院今通過財政部擬具的「所得稅法」部分條文修正草案，優化所得稅扣繳制度，維護120萬餘家扣繳單位的權益。行政院長陳建仁指出，本次修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，盼早日完成修法程序。

財政部指出，為更符合行政法上義務的「事責一致原則」，疏緩辦理非居住者扣繳稅款作業負荷，使稽徵機關得視違章情節輕重給予不同程度處罰，因此擬具「所得稅法」部分條文修正草案。

修正重點包含三項，第一、 修正扣繳義務人範圍，由給付所得之事業其負責人、機關團體其責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體等本身；第二、 增訂非居住者扣繳稅款之繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日。

最後修正未依限按實填報或填發憑單的處罰，由現行按給付金額或扣繳稅額之「固定」金額或「固定」比率於上、下限金額內處罰，改為可視其「違章情節」於所訂之上、下限金額內處罰。