林光華2日在大夫第召開記者會，表達自己對陽明交大要在六家校區蓋大樓的不滿。（邱立雅攝）

陽明交通大學客家學院師生連署反對校方將在竹北六家學區蓋商業辦公大樓，質疑恐破壞客家古蹟群，連署已突破3600份。前新竹縣長同時也是林家後人林光華2日直斥陽明交大校長林奇宏是搞地皮套利代表人物，產學合作對象應該是客家跟文化兩主軸才合乎邏輯。

林光華2日於鄰近陽明交大六家校區的大夫第召開記者會，聲援客家學院師生之外也陳明自身態度，表示土地為在交大前校長張俊彥支持下，成立客家學院，土地以象徵性的25萬元成交，目的是發揚客家歷史與文化，未料竟成林奇宏搞地皮套利的工具。

林光華透露近日林奇宏與陽明交大副校長等人找他溝通，並拿出一張紙說明從未以廠辦來規畫，而是以世界客家學苑為主軸，結合義民廟奠定世界精神客家核心，讓林光華大為光火，怒斥聲明要具體謹慎，而非空口說白話，陽明交大所謂的產學合作是牛頭對馬嘴、欺騙社會，林光華不滿故鄉被糟蹋，自己成了被害人。

過去擔任交大新校區推動小組執行長的退休教授林健正透露，客家基地當初規畫很清楚要做客家學院推廣用途，有撥用目的跟事業計畫，對於此次陽明交大想與群聯合作，他認為客家學院師生應積極提出空間規畫設計使用方案，對社會學校更有說服力。

陽明交大2日發出聲明稿表示，充分理解尊重各界對客家文化學院規畫之意見，將持續與相關單位及人員溝通。目前此規畫案仍在構想階段，尚未形成執行方案，在達成最大共識前，不會繼續推進行政作業。

對此林光華認為，客家學院產學合作對象應該是客家跟文化兩主軸，才合乎邏輯，若大樓廠辦蓋在校本部，反對聲浪會比較小，或是可期待璞玉計畫，他懇請林奇宏把聲明說清楚跟社會交代、平息師生及地方人士的憤怒，希望林奇宏勇於認錯，接受大家的意見。