夏天蚊蟲、蟑螂猖獗，一名網友表示，最近買了一款顆粒狀的蟑螂藥，撒在家中蟑螂常出沒的地方，沒想到隔天起床發現蟑螂藥全被吃光，但都沒有看到屍體，後來親眼目睹蟑螂把藥一顆一顆吃下肚，原PO哀號「難道有抗藥性了嗎？」先前也有網友發文尋求有效的滅蟑產品，最多人點名水煙式殺蟲劑，表示出門之前把門窗緊閉，打開一罐使用，回家蟑螂全死光。

一名網友在Dcard發文表示，去年買了一款顆粒狀的蟑螂藥，該產品標榜有效對付美洲及德國蟑螂，只要撒在家中地板，可以讓蟑螂一吃就掛，後來家裡真的出現一堆蟑螂屍體，半夜終於可以安心去廚房，不怕被小強嚇到。

原PO表示，最近天氣變熱又開始有蟑螂，他買了同款蟑螂藥，在地上撒了約去年2倍的量，隔天發現全部被吃光卻不見屍體，後來竟親眼目睹蟑螂把藥一顆接一顆吃掉，驚呼「難道那隻有抗藥性了嗎？」

網友全笑翻，內行人表示蟑螂藥是誘餌，本來就會放牠們喜歡的味道，否則也不會想吃，只是沒想到那隻蟑螂這麼貪心，完全不留給同伴；也有網友買同款蟑螂藥，「一次放10顆，隔天看全被吃光。」

居家環境難免出現蟑螂，先前有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」尋求有效的滅蟑產品，網友紛紛推薦一點絕、速必效、威滅等，表示用了之後就很少看到蟑螂；不少人點名水煙式殺蟲劑最有效，出門前開一罐，將門窗緊閉、門縫塞住，回家後就會看到蟑螂全倒光。