泰國內閣4月底迎來大換血。泰國5月1日公布王室諭令，宣布泰國瓦吉拉隆功已批准馬里斯（Maris Sangiampongsa）為新任外交部長。

卸任的4位內閣部長，包括公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）、總理府部長彭珮（Puangpet Chunlaiad）、農業部副部長差亞（Chaiya Phromma）以及農業部副部長阿努差（Anucha Nakasai）。有6人加入新內閣，包括為泰黨議員、現任泰總理顧問皮猜（Pichai Chunhavajira）將任副總理兼財長。

據泰國PBS等媒體報導，泰前外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）早前也辭去外長職務。在他請辭之前，泰國《皇家公報》宣布內閣改組，他被免去副總理職務，但保留外交部長職務。

將出任新外長的馬里斯曾擔任班普里的顧問，並與總理賽塔（Srettha Thavisin）關係密切，經常隨賽塔出國。在盈拉政府執政期間，他曾擔任泰國駐多國大使；他與前總理戴克辛關係也十分親密。此外，馬里斯在國際組織司、新聞司、國際經濟司等部門累積豐富的工作經驗。

馬里斯5月1日下午13時37分，在總理府大樓接受採訪時，被問及是否和前副總理兼前外長班普里交接相關工作事宜，他表示，雙方已討論相關事項。

當被問及是否能夠勝任外長職位時，馬里斯表示，他一直作為班普里的顧問並與他共事，對此充滿信心。對於如何得到總理舉薦而當選外交部長的問題，馬里斯表示，他經常與賽塔會面，彼此都很了解，也能相互配合，從而很好地完成工作。他也稱，在擔任外長後，他會全心投入工作。

針對包括與戴克辛關係密切的傳聞，馬里斯拒絕回答並立即走回大樓。