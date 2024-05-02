台北榮總新竹分院今年的員工體檢新增了甲狀腺超音波檢查，結果發現，在117名受檢者當中，有69人檢查出甲狀腺結節，比率高達58％。

台北榮總新竹分院健康管理中心醫師吳治軒表示，甲狀腺位於頸部氣管的前方及兩旁，是重要的內分泌器官。甲狀腺結節是相當常見的狀況，幸好大部分是良性的，但約5％有惡性的可能。

甲狀腺癌好發於女性，根據衛福部2021年度的統計，甲狀腺癌在國人女性10大癌症發生排名第4名，尤其好發於年輕女性。甲狀腺癌分為5種類型，最常見的是乳突癌，這種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後相對良好。

甲狀腺的評估除了理學檢查的視診及觸診，最重要的影像檢查是甲狀腺超音波（抽血是驗甲狀腺功能，但無法偵測結節）。超音波檢查時間短、不具放射線，可清楚檢視每個角落。醫師會根據影像的型態和特性，來判斷結節惡性的可能性，必要時需安排細針抽吸檢查確認。

甲狀腺癌的危險因子有家族史、孩童時期接受過頭頸部放射治療等。吳治軒提醒，甲狀腺癌早期大多沒有明顯症狀、難以察覺，建議民眾把甲狀腺超音波納入健康檢查選項，有甲狀腺結節的人要定期追蹤。