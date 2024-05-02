《養鴨人家》是導演李行在中影的首部獨立執導彩色長片，生動描繪了台灣的美麗與純真。（攝影師Luca Chiandoni／遠東影展提供）

國家電影及視聽文化中心（影視聽中心）2023年自主修復經典國片《殺夫》、《養鴨人家》及《原鄉人》，在今年義大利烏迪內遠東國際影展大放異彩，其中《養鴨人家》與《原鄉人》數位修復版，於4月29日在烏迪內舉行世界首映。

繼2021年已故大導演李行的作品《秋決》歐洲首映大獲好評後，去年影視聽中心更進一步修復《養鴨人家》及《原鄉人》，此兩部作品入選經典修復單元「向李行致敬」。影視聽中心董事長褚明仁率領代表團出席本屆影展，褚明仁現場致詞向義大利觀眾介紹李行導演在「健康寫實」時期的重要創作：「很榮幸再次將這兩部李行導演的佳作帶回遠東影展，亮相國際舞台，向全球觀眾呈現。」

在60年代國家文藝政策影響下，中影「健康寫實」製片路線給予電影從業人員機會，能突破過往政宣劇情片的創作框架。褚明仁更進一步補充：「當年所謂『健康寫實』類型代表作，在這種政策下的電影不會有社會陰暗醜陋面，最終都是有個光明正向的結局。所以往往會有美麗的風景與音樂。」

《養鴨人家》不僅是李行導演在中影的首部獨立執導彩色長片，還由首位瓊瑤女郎唐寶雲主演，生動描繪了台灣鄉土的美麗與純真，並奠定「健康寫實」的基礎。《原鄉人》則是改編自鍾理和的同名小說，由電影巨星秦漢與林鳳嬌主演，主題曲更由樂壇傳奇鄧麗君傾情演唱，兩部作品均為台灣電影史上的經典，展示了當時藝術與政治交織的複雜面貌。