台北市社子島開發案待內政部核定區段徵收範圍，社子輕軌也備受矚目。台北市捷運局表示，社子輕軌東西向預計自社子機廠接忠誠路至天母東路口，南北向則規畫自北投士林科技園區經重慶北路、民權西路口接大橋頭站，目前忠誠路居民擔憂欒樹景觀受影響，用路人也可能會反對平面輕軌，未來還是要辦公聽會處理。

捷運局2日赴議會交通委員會工作報告，國民黨議員張斯綱關心社子島規畫及期程，他表示，目前士林、北投區交通已經開始壅塞，忠誠路假日交通量大，遇到天母棒球場有職棒賽或商場有活動，更是湧入大批人車，社子地區往外的道路同樣也很擁擠。

他也建議，忠誠路的欒樹十分漂亮，也是許多在地住戶散步的景觀道路，希望輕軌盡量不要走高架，避免破壞景致。

捷運局長鄭德發指出，社子輕軌東西向預計自鄰近台北海洋科技大學的社子機廠，往忠誠路方向，至天母東路口。南北向則規畫自北投士林科技園區開始，從中正路轉重慶北路到民權西路口，在大橋頭站可轉乘，但路線還有可能變動。

他說，明年會進入規畫，規畫期預估需要4、5年，希望趕快把優先路網送交通部審查，核定後就可以做可行性評估，希望時程走快一點，北士科也不容許市府拖太久。

鄭德發坦言，雖然社子輕軌不會排擠道路，但忠誠路居民擔憂欒樹受社子輕軌影響，會和植物相關人士考慮是否將鑾樹移位。且雖然理論上輕軌應該是架設在道路正中央，但也可能會被用路人反對，平面還是有風險，之後面對各方想法，會辦公聽會因應。