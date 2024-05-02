準總統賴清德選前開出「平均點值0.9元、朝1點1元邁進」的承諾，贏得醫界支持。今日立院針對藍營立委提案修《健保法》保障點值進行審查。衛福部認為推動有困難，沒有財源可補點值，若每點保障0.95元，需要705億，若補至1點1元，則需要1155億，今年底就要考慮調保費。今日藍白立委都表示支持，但綠營則反對，認為公務預算補點值，並非解決之道。衛環委員會召委王育敏宣布送出委員會，將在1個月內進行黨團協商。

國民黨立委廖偉翔認為，政治人物不能選前開支票，選後跳票。國民黨立委陳菁徽則說，健保點數打折，就是人民健康打折，希望能從善如流，送出委員會，「大家要對準總統有信心」。民眾黨立委陳昭姿也支持補點值提案。

民進黨立委黃秀芳同意健保要改革、要檢討，但這不是一個條文可以處理，希望各界能在周一的公聽會中表達意見。民進黨立委林淑芬也認為，靠公務預算補點值不是解決之道，人口老化衝擊下，看病人口多，支出面的擴大不可避免，但今天是健保的結構上出問題，不應以一條法律定死。

民進黨立委楊曜則認為，不論是哪一黨提出保障點值，他都不會支持，勞保已造成很大的財政黑洞，健保再加一筆到底好不好？他在衛環委員會13年，向來支持醫界，醫療環境不好，品質就無法提升，但支持的方向是從制度裡面尋求解決。

經歷一個上午的討論，王育敏宣布，「全民健保法第62條條文修正草案」提報院會討論，院會討論本案時由王召集委員育敏補充說明，包括修正動議1件、附帶動議3件，交由黨團協商，預計1個月內進行。