行政院院會今通過教育部擬具「私立學校法第62條」修正草案，衡平公私立學校抵稅額適用差異，若透過興學基金會指定與非指定捐款予學校法人或學校者，可比照捐款給公立學校，全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。

教育部指出，目前對公立學校的捐贈，適用所得稅法對政府捐贈之規定，得全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。但對私立學校的捐贈，所得稅法明定個人列舉扣除額不超過綜合所得總額 20％，營利事業列為當年度費用或損失不超過所得額 10％。

另外，現行若透過興學基金會「指定」捐款者，僅能按個人之捐款不超過綜合所得總額 50％，營利事業之捐款不超過所得總額25％，作為列舉扣除額或列為費用或損失之比率。

教育部指出，若私校法修正後，定捐款予私立學校者，當年度可作為列舉扣除額或列為費用或損失之比率上限，個人為綜合所得總額70％，營利事業則為所得總額35％，但透過興學基金會且「未指定」捐款予特定學校法人或學校者，得比照捐贈公立學校，全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。

教育部表示，該法修正後，將可提高大額捐款意願，也符合捐款者對學校認同感，協助私立學校籌措更多財源，健全學校發展，提供學生更高品質的學習環境。

教育部補充，興學基金會的董事會成員包含教育部、財政部、行政院主計總處等，若指定捐款，將請受贈學校於年底提出資用規劃，若捐款並非指定，而是由基金會分配，不會分配給退場學校，以此提高監督密度。