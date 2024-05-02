雲林縣新科麥寮鄉長許忠富（見圖）以地方特產、人文生態為主題推出9款名片，2日許表示將逐步把美學導入麥寮，公所同仁可自由選擇名片款式，讓洽公民眾拿到名片後有不一樣的驚喜。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉長許忠富上個月23日就職，為讓更多人了解麥寮鄉特色，以地方特產、人文生態為主題推出9款名片，2日許忠富表示除持續地方建設，將逐步把美學導入麥寮，讓公部門建立富含文化底蘊、自然生態的設計物，公所同仁可自由選擇名片款式，讓洽公民眾拿到名片後，有不一樣的驚喜。

前麥寮鄉長蔡長昆因涉賄選，經法院判決當選無效定讞，上個月13日進行補選，最後由許忠富當選。許表示他的任期只有2年8個月，因此必須加速推動各項政見，鄉內興建社教園區後，搭配鄉政整體規畫，將把美學導入麥寮，名片是人與人互相認識的媒介，也是最佳宣傳品，因此選擇名片作為首波美學小物。

許忠富說，9種名片主題分別為鱷魚餐包、大蒜、七星鱸魚、麥浪、拱範宮、花生、美生菜、文蛤、出海口候鳥。鱷魚餐包是麥寮地區特色零食，外皮是麵粉、內餡為花生粉，油炸後外皮產生泡泡狀突起，類似鱷魚皮而得名。國定古蹟拱範宮供奉天上聖母，是地方信仰中心，極具代表性。

另外，大蒜、七星鱸魚、小麥、花生、美生菜、文蛤都是麥寮農特產。濁水溪出海口經水利署第4河川分署造林防塵，形成樹林與水域共存環境，吸引200多種鳥類棲息，包括黑面琵鷺、東方白鸛、黑鸛等珍貴鳥種，成為揚塵防制與生態保育示範點。

許忠富指出，麥寮鄉是一個風頭水尾的所在，刻畫出麥寮人堅韌不拔性格，也因為這樣的地理位置，塑造出麥寮獨特人文生活條件，土地雖不利耕作，但依靠老祖宗智慧，選擇適合的農作與土地共存。希望藉由9款名片的推出，結合美學介紹麥寮人文、特產、生態，加速邁入新興城市腳步。