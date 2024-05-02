近日台灣大小地震不斷，其中4月30日傍晚在花蓮縣萬榮鄉發生規模4.4地震，位置鄰近中央山脈，熱愛登山的高山醫學專家王士豪說，地震過後許多高山坡面變得不穩定，今年都不會爬玉山等高山，對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，未來3到6月都可能還會有餘震，加上近來雨勢影響，山區土石不穩定，全台山區都要注意。

吳健富今（2）日指出，4月30日的震央雖然不在中央山脈，但仍要特別注意，因4月3日花蓮發生規模7.2強震後，後續也發生大、小餘震，當中有5個規模6以上餘震，山區的道路和土石都有擾動，再加上近日有多次鋒面和雨量影響，山區易有落石和坍方的情況。

吳健富說，很多道路可能會陷入坍塌又搶通、搶通又坍塌的輪迴，處於不穩定的狀態，不僅是針對特定的山區，全台的山區都要警戒，他研判餘震會延續至少3到6個月，因此建議至少7月前不要到山區，若非必要得前往，需評估安全、道路狀況等。

吳健富強調，即便是10月後餘震較小的情況下，到山區仍要評估土石穩定度及當天的天氣狀況，確定安全無虞再前往。