高雄林園區中芸漁港至爐濟殿公園約有1公里海堤，因養殖漁業為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，而且缺乏管理及規劃，既有海堤上除抽水馬達，更佈滿管線，嚴重影響海岸景觀。經濟部水利署與高市府合作，計畫分三期改造。

林副市長欽榮視察林園東西汕海堤第二期工程完工。（圖／高雄市水利局）

高雄市副市長林欽榮1日率市府水利局團隊、林園區公所，並會同西汕邱里長鐘城及東汕里王里長福成等前往林園區視察東西汕海堤工程進度，除指示海堤改建須維持原有海堤防禦及魚塭管線收納功能性之外，景觀方面需採納當地民眾意見，提供更符合需求的公共建設。

養殖魚塭管線收納於海堤內。（圖／高雄市水利局）

水利局表示，東西汕海堤改造計畫投入總經費約2.4億元（工程費2.09億，用地費0.3億），計畫分三期改造，其中第一期於112年3月完成220公尺海堤改建，第二期改建海堤長度約300公尺，並延續前期增加休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤等植栽，除強化堤身強度，增強禦潮防浪功能，亦優化休憩步道空間，目前已於今（113）年4月完工。

現況已改善之堤頂海岸廊道。（圖／高雄市水利局）

第三期工程，將延續第二期工程至爐濟殿公園，總長512公尺，也在今年3月正式動工，預計於114年6月完工，本工程呼應里民實際需求，增加上下海堤階梯及涼亭、休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤與黃荊，整體工程完成後將提供全線優質休憩海岸廊道，串連中芸漁港與爐濟殿公園，為林園地區民眾提供良好優質的海岸休憩環境。