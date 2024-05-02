受到美股連續兩個交易日走跌影響，台股今(2)日震盪開低後，加權指數一度下跌近160點、指數最低觸20237點，呈現量縮下跌，摔下月線。電子股持續疲軟，台積電衝擊跌點逾120點，盤面資金從電子族群中外溢至傳產族群。終場台股收跌174.16點、報在20222.44點、成交量3888.59億元。

權值股部分，台積電(2330)開低走低，跌破5日線、月線，影響台股跌點逾120點，終場收跌2.28%、報在772元，惟可以觀察到台積電今日零股交易衝上個股第一；聯電(2303)開低震盪，午盤一度拉回平盤附近，守穩50元大關，終場收跌0.79%、報在50.3元；鴻海(2317)弱勢開低，終場收跌1.28、報在154元；聯發科(2454)預計在5月7日在深圳舉辦天璣開發者大會MDDC 2024，屆時將發表新款旗艦行動平台「天璣9300+」，今日開低走高，收復千元大關，終場收漲0.81%、剛好收在1000元。

近期電子股持續疲軟，僅剩零星族群點火，IC設計通路成為今日電子股資金避風港。IC設計通路威健(3033)一度大漲近5.5%，至上(8112)大漲近5%，華立(3010)漲幅約2%，兩大指標股文曄(3036)、大聯大(3702)也均上漲逾1%~2%。

在電子股成交持續冷清下，資金快速輪動到傳產股，航運股今日除貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)以及陽明(2609)拉回外，其餘多數逆勢走揚，航空雙雄長榮航(2618)一度大漲4.5%，華航(2610)漲幅也約2.5%，另外，遠雄港(5607)大漲約3.5%，榮運(2607)、漢翔(2634)也均上揚逾1%。

營建股今日重燃戰火，今早成交占比一度達10%，上市營建指數一度衝至625.25點，再度刷新紀錄，國揚(3266)、遠雄(5522)、皇昌(2543)等亮燈漲停，冠德(2501)也大漲逾6%；上櫃營建指數在股王永信建(5508)漲停登高一呼下，晶悅(2718)、力麒(5512)、鑫龍騰(3188)、士開(5234)等也均亮燈漲停。

分析師表示，聯準會宣布維持利率不變，但小非農就業數據創下去年7月以來最大成長，顯示美國勞動市場依然強近，市場預期降息延至第三季，且FEDWatch降息碼數僅剩1碼。台股進入第一季財報密集公布階段，多數企業仍繳出亮眼的第一季成績，台股基本面強勁。且台股技術面已站回到所有均線之上，短期均線全面翻揚向上，回檔仍具支撐，短線類股輪動明顯，仍維持多方控盤。操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、能源與重電、營建資產、高殖利率個股等族群為主。