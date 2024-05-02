蔡英文親喬NCC人事？ 柯文哲打臉黃國昌：沒講細節

民眾黨立委黃國昌1日爆料，總統蔡英文曾親口向民眾黨主席柯文哲喬NCC人事，總統府表示，黃國昌的言論並非事實。柯文哲今稱「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」，打臉黃國昌。對此，民眾黨發言人戴于文強調沒有柯文哲打臉黃國昌的問題，請外界不要過度解讀。

黃國昌今上在立法院受訪表示，請總統府的發言人回去看看之前接受媒體訪問時怎麼回應的，3月14日第一次已經公開說，他在網路媒體上就講過，3月22日有媒體記者來訪問他，他再說一次，3月22日《信傳媒〉就已經登出來了以後，總統府發言人的回應表示關於ncc的相關提名作業，蔡英文會跟賴清德充分溝通，依照程序提出適合人選送交立院。

黃國昌說，奇怪了，3月22日的時候他已經公開這樣講，怎麼總統府發言人當時沒駁斥他胡說八道，等到真的提名名單送到立院後引發軒然大波、各界撻伐，甚至民進黨立院黨團昨天在國會當中，一直在講怎麼可以按照政黨比例，他昨天在國會裡面戳破民進黨假面以後，突然跳出來駁斥。

黃批，「請問總統府你們是嚴重lag嗎？這lag也太嚴重了！」大家上去google一下，3月22日總統府發言人怎麼回應，今天5月2日了 ，總統府發言人你們lag太嚴重了吧，他講四個字給大家，「案重初供」（意指案件發生後的第一次供詞，是最接近真實的）事情很清楚了。

黃國昌表示，總統府操作手法很簡單，當初他們想用的方式沒辦法得逞，假面被戳破以後，現在惱羞成怒出來翻臉，還想用各方壓力要我們這邊不要再談，「我說話我負責，總統府發言人你講簡單跟大家講，3月22日為什麼這樣回就好了。」

不過，柯文哲離開黨部時媒體問起，NCC人事案總統有說謊嗎？柯文哲說，「唉呦，我跟你講吼，總統說什麼謊」。媒體追問「有找你喬NCC人事案嗎？」他說，「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」，柯的說法疑打臉黃國昌。

有關蔡英文總統與柯文哲主席討論NCC人事案一事。戴于文表示黃國昌確實於柯蔡會面前，收到黨政高層談及NCC政黨比例，但已明確拒絕。

柯蔡當日於總統府內之會面，柯主席與蔡總統亦有針對NCC之議題交換意見，但並未涉及人事細節。戴于文強調沒有柯文哲打臉黃國昌的問題，請外界不要過度解讀。