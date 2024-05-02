基隆市私立光隆家商傳出受到少子化衝擊決定停招，基隆市長謝國樑2日表示，面對少子化的衝擊，在地就學一直是他上任以來持續致力推動的政策，市府將持續強化在地就學與深化教學內容，並與國外優質學術機構合作，讓優秀的基隆學子能夠留在基隆。

基隆市光隆高級家事商業職業學校因為招生不足、財務缺口持續擴大，今年起停招，也已獲教育部國教署核定。讓基隆市教育界都為之震驚不已，不少市民也頗感不捨。謝國樑2日上午受訪時提及，面對少子化衝擊，光隆家商只能停招，基隆市目前的4所市立高中也面臨同樣的困境。

謝國樑指出，透過光隆家商停招，正提醒了基隆市目前四所市立高中也面臨同樣的問題。他認為，基隆市各高中要持續深化教學內容以及特色，透過加強教學品質及創造教育亮點，來吸引優秀的學子留在基隆就學。

謝國樑強調，自他接任基隆市長以來，便持續推動高中生在地就學。他並以今年市府與美國加州大學柏克萊分校合作，推出遠距教學程式設計課程為例，說明他致力創造基隆市教育亮點的努力。

謝國樑說，市府與加大柏克萊分校的合作，明年也將會舉辦第2期課程，預計會加入社科類課程，市府會持續與國外的優質大學合作，希望能將頂尖高中生留在基隆就學。

謝國樑認為，持續與國外好的學術機構合作，是基隆市可以創造出的亮點，市府會繼續努力推動，增加基隆市與其他縣市高中的差異化。

基隆市教育處表示，目前基隆市約有3成左右的高中生會選擇到台北市、新北市就學，基隆市目前的四所市立高中，包括暖暖、中山、安樂、八斗，以及四所國立高中基中、基女、海大附中、基隆商工等，都面臨招生不足的問題。