台中市議會2日進行教育文化業務質詢，市議員賴順仁表示，北屯區有40幾名小二升小三的孩子，無法就讀學區內的廍子國小，只能捨近求遠到其他學校受教，建議教育局可以將班級人數提高，吸收一點學生，讓家長及孩子免於奔波。教育局長蔣偉民指出，每班學生至多為34人，這方面將再研究。

賴順仁指出，廍子地區很多家長反映，很多二升三的孩子無法進入廍子國小就讀，大約有40多位只能到其他地區入學；台中是一個宜居城市，外來人口非常多，既然民眾在這裡買房，小孩卻不能就近入學，要到別的地方讀書，對買房民眾不公平，教育局要想辦法容納學生。

蔣偉民表示，廍子國小是新設立學校，學生人數很多，因目前只有78間教室，但學校是60班的規模，若小二升小三再增班，以後規模更龐大，會提前面臨教室不足問題，將優先解決小一入學問題。

賴順仁建議，每一個班級可以多容納一些學生，讓孩子都能在學區內就讀。蔣偉民則說，目前國小每班29人，至多只能34人，不可能到40人，這方面將再研究。

另外，賴順仁提到，今年是龍年，許多國中名校都爆滿，居仁國中招生800多人，但有1400名報名擠破頭，多了3分之1，教育局應多體諒，讓小孩就近入學，免於奔波就學。