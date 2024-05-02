陳德修以戲劇《終極三國》裡的劉備一角脫穎而出，近期跨足音樂圈推出首張個人專輯《適者生存》，他今（2日）出席記者會，受訪提到疫情期間一度陷入低潮，不僅零活動零收入、投資被騙錢，他還與交往2年的女友分手，種種打擊令他一度陷入憂鬱低潮，最嚴重時曾3天3夜無法入睡。同時他也透露，曾和小10歲的女企業家曖昧，不過對方說可以養他，要求陳德修結婚後不能再拋頭露面。

陳德修曾是樂團「東城衛」成員，由於疫情期間完全沒辦法演出，因此長達8個月零收入，只能靠吃老本度日；為了想辦法賺錢，他當時誤信友人投資副業遭騙，「那時候朋友的朋友說要投資服裝業，大概投資10萬人民幣後對方就消失」，他不捨老本被捲走，找律師告對方又花了1萬多人民幣，但對方惡意脫產不還錢，官司無疾而終。

陳德修推出首張個人專輯《適者生存》。（陳德修工作室提供）

疫情期間，他也因遠距離與交往2年女友分手，種種打擊讓他陷入憂鬱，嚴重時會睡不著，甚至手腳發抖、心跳變快；2年多來病情雖逐漸好轉，但他至今仍有失眠困擾，如今單身的他坦言交女友是現階段當務之急，笑說：「我今年42歲了，如果45歲再沒找到會很可怕，45歲是純愛跟金錢的分水嶺，45歲後對方考量的就是你的經濟能力。」

陳德修推出首張個人專輯《適者生存》。（陳德修工作室提供）

陳德修也透露單身期間曾與一位小10歲的台灣女企業家曖昧，無奈對方態度強勢，要求陳德修與她結婚後，不得再拋頭露面當藝人，還說可以養他，嚇得他趕緊回絕，「做音樂這件事，跟金錢沒有直接關係，那是我的興趣」。