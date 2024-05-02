大陸第3艘航母福建艦昨（1）日起展開海試，吸引外界高度關注，不少人也好奇，大陸第4艘航母是否會採用核動力推進。對此，退役少將栗正傑表示，大陸第4艘航母「不好說」，但若建造第5艘航母，肯定會是核動力，因為有可四處巡弋的航母符合大陸戰略，同時，大陸現任國防部長董軍上將出身海軍，說明共軍的重心要往海上發展。

栗正傑今在廣播節目《歷史易起SHOW》提到，大陸已經有核動力潛艇，但目前航母仍採常規動力，大家可能會覺得很奇怪，為何不直接把潛艦的核反應爐拿來用？事實上，核潛艇發動機的馬力較小，若安裝在航母上會有動力方面問題，如法國海軍戴高樂號航空母艦，就是因配備核潛艇一樣的K-15核反應爐，導致它的航速較慢。

「5號航母一定是核子（動力）」，栗正傑指出，由於大陸第4艘航母傳出動工興建的消息已久，再加上核反應爐相關技術尚未成熟，所以自己「不敢說」，但大陸若開始興建第5艘航母，其採用核動力的機率會非常高；首先，大陸已有相關技術，加以精進改良就能造出符合航母規格的核反應爐，且擁有能在世界各地巡弋的核子航母，符合大陸的戰略。

第二，大陸現任國防部長董軍上將是海軍出身，栗正傑解釋，在大陸，國防部長的任務是負責建軍，如前部長魏鳳和是火箭軍上將，在他任內，大陸大力發展許多彈道飛彈。而現在，董軍擔任國防部長就說明，共軍重心明顯要往海上發展。