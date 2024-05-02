興富發目前規劃4筆微型?公室產品，除了上述的台中七期「市政萬象廣場」外，今年底、明年初推總銷約190億元的台中中港惠民三案，總建坪29845坪，總銷估190億元；總銷76億元的高雄新興三小段案，總建坪1萬6114坪；可望分回總銷高達445億元的高雄特貿三案，總建坪146090坪(興富發佔59.77%)，這4筆個案合計總銷逼近8百億元。

興富發3月公開總銷80億元的台中「市政萬象廣場」，位在台中七期市政、文心路，挾著近捷運交通便利，及位於市中心，去化速度不錯，公司有信心可以在今年度完銷，此案將力拚2028年Q2~Q3完工，貢獻當年度的業績。

興富發「市政萬象廣場」基地面積733坪，規劃地上23樓、地下7樓產品，共有252戶辦公單位、5個店面，每單位25~45坪，每坪成交金額站上7字頭，主力產品總價約2000~3000萬元。