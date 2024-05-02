受到NB等需求遞延影響，群電4月合併營收為26.09億元，年減4.91%，累計前4月合併營收為106.55億元，年減3.44%。

群電指出，PC產業在第2季呈現緩步復甦，有點像隧道出口前慢慢看見曙光的感覺，公司樂觀看待下半年相關營收成長性。短期內客戶的備貨還是非常謹慎及保守，且短單居多，其中一個很大的原因是從今年底至明年上半年期間，主打AI效能的筆電將陸續登場，而市場在AI NB上市前展現出極大的期待和觀望情緒，尤其是高階筆電，最近量走得比較慢，近期品牌客戶拉貨以大量平價的機種為主，因為客群和AI NB重疊性比較低。

在伺服器電源方面，群電表示，公司同時耕耘中國及歐美客戶，但不同區域的客戶需求結構不同，戰略也必須不同。在中國客戶的部分，因為國網配電額的限制，CRPS(Common Redundant Power Supply)目前還是主流，公司已針對客戶需求開發出超高轉換效率 Titanium plus的CRPS，幫助客人降本省碳，目前大獲客戶好評。

至於AI伺服器電源部分，群電也加快速度布局，目前AI伺服器電源的主流落在3-5.5KW，下一世代主流預計高達8KW以上，群光電能目前已量產3-4KW產品，也先後送樣給好幾個大客戶，爭取下半年開始陸續出貨，預計今年下半年還會有更高瓦數機種及系統級產品開發完成，明年業績將會有更大成長。

由於今年很多的新產品/新專案集中在下半年量產/貢獻營收，群電有信心公司的四大長期動能，包括大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，下半年業績都會加速成長，期望今年營運先蹲後跳，在上半年蓄積能量後，下半年積極衝刺，力拼全年營收、獲利再創高峰。