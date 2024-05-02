行政院今通過「0403震災復原重建方案」，行政院規畫，公共設施搶修及重建(含中央及地方政府)經費需求184.4億元，民房災損安置及重建(包括慰助經費、安置方案及重建計畫等)58.4億元，產業振興40.8億元，其他保險補助及就業協助方案等1.9億元，總經費需求約285.5億元。

行政院指出，0403專案小組積極推動各項公共設施復原重建、民間補貼及產業振興與減免措施，後續將請內政部主導進駐花蓮成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，就近、就地貼心協助受災民眾，並即時提供有關居住安置、危老重建或都市更新等服務事項，實地瞭解民眾需求，提供全方位支持與幫忙。

有關「0403震災復原重建方案」經費來源，行政院表示，來自於中央特種基金、前瞻、疫後特別預算、中央特別統籌分配稅款、中央災準金、中央二備金、地方災準金及賑災基金會民間善款等，今年行政院及各相關部會已移緩濟急159.7億元支應，明年度將依各級政府實際重建執行進度，分年編列預算125.8億元完成各項重建工作。

行政院表示，未來中央與地方當嚴謹積極，攜手合作，落實各面向復原重建措施，務使民眾得到最迅速、最充足、最適時的幫助，用溫暖堅韌的精神，全力協助災民重建家園、紓困振興、安定人心。

行政院長陳建仁指出，行政院副院長鄭文燦將於本周六率同各部會次長級以上人員前往花蓮，與花蓮縣政府進行面對面溝通，使受災民眾更加了解政府目前進行的各項工作，未來也會持續掌握相關進度及狀況。

至於外界頻頻提及的組合屋是否有其需求，內政部國土署長吳欣修說，災害紅黃單統計、專業技師鑑定仍在繼續中，相關統計還在進行中，0403、0423災害持續接受通報，耐震補強陸續開10場說明會，對於短期或長期租屋部分，截至昨日為止有685戶申請、媒合旅館有200多家業者整合超過2000間房間，提供受災戶居住，超過2600多戶量能。

吳欣修強調，組合屋還要面對維護、居住，相較租屋較為不便，在接受租金補貼或申請旅館時，仍會逐戶詢問受災戶意願，若堅持要住組合屋還是會協助，不會不配合組合屋方案，但一切以受災戶意願為主。