阿里山林業鐵路預計7月1日恢復全線通車運駛，目前也在進行全線軌道光纖網路鋪設，以建置異物入侵等告警系統。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路全線運駛中斷長達15年，預計7月1日恢復全線通車運駛，鑑於鐵道運輸常有異物入侵等特殊狀況，林鐵又位處偏遠山區，行車訊號無法利用網路即時傳輸，阿里山林業鐵路及文化資產管理處規畫沿軌道在本線、支線布建光纖網路，施設線路長度約78公里，預計明年2025年完成全線鋪設，屆時就能配合行車需求，採購異物入侵偵測等相關儀器設備，搭配光纖網路讓資訊即時傳輸，提升行車安全。

接連歷經88風災、杜鵑颱風重創後，阿里山林業鐵路全線中斷15年，在新建42號隧道完工後，4月29日林鐵列車完成首趟全線試車，林鐵及文資處副處長周恆凱說，預計要試車12次，一次5天、一次7天，試車沒問題，5月底前就會把試運轉報告送至交通部，目前試車一切順利，7月1日全線通車運行目標可望達陣。

阿里山林鐵因2009年莫拉克颱風，即88風災造成421處災害，原已於2015年修復，並預定年底全線通車，當時也曾試運轉，沒想到同年9月碰到杜鵑颱風，造成58公里處42號隧道崩坍，路線再度中斷至今，因山區外在環境難以控制的因素太多，為提升路線安全，林鐵及文資處2019年起就委託專業團隊執行「邊坡調查監測作業及路線改善規畫」技術服務案。

周恆凱說，目前已建立全線邊坡、構造物現況基本資料，並研提相關管治理對策，每年持續調查及由道班人員日常巡查，掌握更新沿線基本資料，滾動檢討調整，另林鐵也在潛在邊坡滑動區域建置邊坡監測系統，包括傾斜計、水位計、地滑計及沉陷點觀測等，這部分仍仰賴人工量測，原則每月量測紀錄分析一次，若遇颱風、豪雨或較大地震則視情形增加觀測頻率。

由於林鐵自竹崎站後，皆位於山坡地區域，邊坡土砂災害及落石為不可避免的問題，周恆凱表示，除告警系統外，依據全線邊坡調查劣化狀況、脆弱度、影響範圍、路線線形、邊坡穩定分析、監測結果等，已進行邊坡分級，並分年、分期進行改善，目前風險較高、第1順位已於2023年底全數完成工程或落實治理手段，包括橋梁16座、隧道4座、邊坡24處。

近年因異物入侵造成軌道運輸如意外時有所聞，包括台鐵也在建置、測試「異物入侵告警系統」，由於林鐵位處偏遠山區，行車訊號無法利用網路即時傳輸，目前監測系統並未包含闖入或異物侵入的偵知與警示功能，林鐵及文資處除在第29至30號隧道間試辦自動化落石告警系統示範工區外，也陸續發包施設光纖。

周恆凱說，已完成二萬平至祝山段光纖管道設置作業，包括遊樂區內三條支線也鋪設完成，今年正在發包嘉義至二萬平光纖管道設置作業，預計明年完工，由於是沿鐵軌鋪設，扣除重複路段，光纖長度近78公里。

周恆凱表示，待光纖全線架設完畢，就會配合行車需求，如影像回傳、異物入侵警示等，採購相關儀器設備，進一步結合光纖網路傳輸，以提升行車安全。