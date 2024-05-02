針對台智光爭議，台北市議會財政建設委員會舉行專案報告。會中民進黨台北市議員林延鳳、簡舒培都指出，據消息指出台智光與北市鋪設的網路幹線，部分並非自行鋪設，而是轉向中華電信租用，已經違反母約規範，應詳加調查後以此作為解除母約的條件之一。對此資訊局也表示曾經聽說，接下來會開始清查台智光的網路幹線，並於總質詢前向委員會提出報告。

台北市議會財政建設委員會，2日上午邀集資訊局、警察局、法務局等單位，針對台智光相關爭議以及後續備援網路鋪設等議題，向台北市議員們專案報告。會中資訊局長趙式隆指出，除了現有台智光布設的光纖網路外，cable（電纜）與5G無限網路，都在未來布建網路的考慮範圍內，他也強調，目前會以價格及布建速度為最主要考量。

民眾黨議員張志豪也指出，資訊局應該趁著這次機會，不僅將取代台智光的網路建置好，就連未來「備援的備援」網路也都要一併規畫，在地震、颱風等天災來臨時，若造成原網路斷網，備援網路也可以馬上接替。

對此趙式隆也坦言，目前只有市政大樓的網路有第二套的備援系統，目前也正在針對「不能斷網」的設備，譬如警察局的監視器系統，布建備援原網路的備援系統，避免治安出現死角。

民進黨議員林延鳳在質詢時也提到，坊間盛傳替台北市布建網路幹線的台智光公司，近年來所建置的網路幹線，並非所有都是自行布建，一部分甚至是向中華電信所租用，林也詢問趙式隆此說法是否為真？對此，趙也直言相關傳言他也都有聽說，現階段也無法確定是否屬實。

林延鳳強調，資訊局必須要全面清查台智光的網路幹線是否全為自行鋪設，若是取巧租用中華電信的網路，就可能違反母約的相關規定，這是北市府在與台智光談判階段時非常重要的籌碼。民進黨議員簡舒培也建議委員會，應下附帶決議，要求資訊局應全面清查台智光鋪設的網路幹線，是否符合母約規定，並於市政總質詢之前，提供委員會的議員們備查。