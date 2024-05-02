迎接530蘇打綠日，蘇打綠將於5月3日推出《春．日光（蘇打綠版）》CD 1數位專輯，同日也推出專輯裡第一首歌曲〈融雪之前（蘇打綠版）〉MV；這首MV是蘇打綠利用巡演期間空檔，飛往日本日光市追逐融雪之前的奇景，導演帶著六位團員四處踏雪。

蘇打綠此次為了MV取景，全團雙腳深陷於積雪20多公分的雪地，阿龔還被安排躺在雪地睡覺，寒氣於四肢竄到頭頂，馨儀則是在深山裡被黑蚊叮咬導致身體發炎，雙腿紅腫疼痛，急忙到當地醫院掛急診，團員們看到馨儀突如其來的傷勢，紛紛回想起當年在台東拍春專輯時，馨儀也受傷掛急診，連忙對馨儀比叉說：「這個不需要復刻！」

蘇打綠於演唱會空檔期間飛抵日光鬼怒川拍MV，捕捉大自然美景卻吃足苦頭，每天從早上五點開拍直到天黑後收工，由於地方偏遠找不到任何餐廳可以用餐，全團跟工作人員均以便利商店的餐點果腹。雖說行程不輕鬆，但團員們紛紛表示，之前在台東拍攝春專輯，連拍三天下來只睡五小時，這次在日光的拍攝平均一天有睡五小時，已經覺得很幸福。

蘇打綠到日本拍攝MV。（蘇打綠有限公司提供）

第一次來到日光的阿龔意外地覺得身體沒有想像中的疲累：「可能是大自然給予了大家許多養分，而且分外寧靜的環境會讓人不自覺得有冥想的安靜感。」在一片寧靜的氛圍裡，小威突然自白：「這樣的美好畫面中，最吵的應該就是我們了」，隨即被青峰吐槽：「最吵的是你啦！」