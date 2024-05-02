徐巧芯逼問「誰補踢一腳」 吳釗燮反嗆：趕快告我藐視國會

【全程字幕】誰幫陸踢台灣？點名立委「他」反應超大 徐巧芯笑曝想「出這招」問吳釗燮 @ChinaTimes

國民黨立委徐巧芯今（2日）質詢時，指外交部長吳釗燮負面聲量高；吳反擊酸，擔心的是大陸欺負台灣時，有立委「補進來踢一腳」，卻不願說出是誰，更多次提「可以告我藐視國會」。徐巧芯在質詢後表示，今天質詢真是太經典了，簡直是吳釗燮下台前的「代表作」，搞笑程度百分之百。

「這是什麼神操作？！」徐巧芯指出，質詢中提到，即將卸任外長的吳釗燮，在至少兩份民調裡是負責國安外交閣員裡滿意度最低，負評最高。吳說也有看過自己名列前茅的民調，但問他是哪一份，又回答不出來，在場官員也低著頭回答不出來，還叫她自己網路搜尋。

接著，吳釗燮指控有立法委員在背後踢中華民國一腳，又拒絕回應暗指的委員是誰，還說歡迎徐巧芯告他藐視國會。對此，徐痛批，「這種態度刷新我的三觀」，如果真的有這樣的事，為何不趕快用反滲透法把這樣的立委送辦？如果吳釗燮部長明知而不辦，不就是妥妥的中共同路人？