5月報稅季到來，不少民眾紛紛曬出應繳稅金額，一名工程師表示，以前新人時期不用繳稅還可以退稅，後來慢慢成長到要繳「一台國產車」金額的稅，前幾年升級成「進口車」，今年迎來人生稅務高峰，應繳稅金額達335萬。原PO表示在瑞昱半導體（REALTEK）工作十多年，因公司LOGO很像螃蟹，他笑說「真心感謝海產店願意照顧員工，只是繳稅好痛啊！」

一名男網友在Dcard發文表示，在「海產店賣海鮮」十多年了，一開始是小工程師，不但不用繳稅還可以退稅，後來慢慢成長到需要繳一台國產車金額的稅，前幾年稅金升級成進口車，直到今年迎來人生稅務高峰。

原PO曬出今年應繳稅金額高達7位數、335萬3296元，他笑說「真心感謝海產店願意照顧員工，只是繳稅好痛啊！」

貼文掀起熱議，許多網友都看傻，直呼原PO繳的稅比大家的年薪還高，「這個金額震驚到了」；也有不少人自嘲「今年退稅219元，該哭還是該笑」、「今年退稅8000元，我是國家認證的社會底層。」