台南市政府消防局獲贈64件救護教官團自行設計的防切割穿刺救護背心，使用耐切割材料加強保護胸腹免受利器刺、割，比現有防護背心重4倍多，拉起立領拉鍊，還可避免割喉風險，消防局優先提供勤務量最多的高級救護隊使用，確保執勤人員獲得最佳安全保障。

消防局指出，這款全新的安全防護背心，由緊急救護科及救護科教官團設計改良，利用南良國際公司提供的耐切割材料製成，實際測試時，可以有效避免美工刀用力切割，同時也可減緩成年男子持剪用力刺地般的刺擊傷害，背心後方新增LED警示燈，避免夜間或視線昏暗不明執勤時面臨的交通意外風險。

新款安全防護背心採立領設計，可避免割喉風險。（民眾提供／寶智華台南傳真）

新款安全防護背心具備更佳的防切割、穿刺保護性。（民眾提供／寶智華台南傳真）

這款全新的安全防護背心由於使用了較多的安全防護材質，重量也比傳統安全背心的0.2公斤增加到0.9公斤；拉鍊使用強化塑鋼，更有效防治切割穿刺破壞；儘量使用透氣材質，讓救護人員不會感到悶熱；遇到特殊狀況時，還能將立領拉起，避免割喉風險。

消防局局長李明峯表示，背心的多功能設計將為救護員提供更好的保護和支援，讓他們能夠更加自信地執行救護勤務，這次社會善心人士捐贈64件「安全防護背心」，將先配發給勤務量最多的高級救護隊使用，後續再視使用狀況精進功能。